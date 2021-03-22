В Україні зафіксували 495 незначних побічних реакцій після вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– У нас менше 0,5% будь-яких побічних реакцій від вакцинації – 111 тис. людей провакциновано і 495 незначних реакцій, – сказав він.

Міністр також додав, що в Україні планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки після щеплення від коронавірусу.

– Компенсація може бути в результаті заподіяної шкоди після вакцинації. Наприклад, якщо вакцинація призведе до якогось захворювання, внаслідок чого буде встановлена ​​інвалідність. Потрібно буде здійснити виплати цій людині крім лікування за рахунок держави, – розповів Степанов.

Тим часом Україна перейшла до другого етапу вакцинації населення проти коронавірусу, в країні продовжують розширювати перелік громадян, яким проводитимуть щеплення.

В Україні вже зробили 111 025 щеплень, з яких 2 715 – за останню добу. Тільки одна людина отримала дві дози вакцини.