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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

В Україні домінують тяжкі і дуже важкі форми Covid-19 – Голубовська

В Україні на сьогодні серед усіх пацієнтів критично переважають тяжкі і дуже тяжкі форми захворювання на коронавірус.

лікарня коронавірус

Про це повідомила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

За її словами, рік тому з діагнозом коронавірус госпіталізували усіх, навіть тих, які не підлягали лікуванню у медзакладах.

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Станом на сьогодні дуже велика кількість тяжко хворих і на початку пандемії ніхто не мін уявити, що Україну очікує через рік, хоча в Італії та Іспанії вже тоді стався колапс системи охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні

На ранок 22 березня в Україні на коронавірус захворіли ще 7 893 особи. За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

За добу здійснено 34 129 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

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