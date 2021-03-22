В Україні домінують тяжкі і дуже важкі форми Covid-19 – Голубовська

В Україні на сьогодні серед усіх пацієнтів критично переважають тяжкі і дуже тяжкі форми захворювання на коронавірус.

Про це повідомила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

За її словами, рік тому з діагнозом коронавірус госпіталізували усіх, навіть тих, які не підлягали лікуванню у медзакладах.

Станом на сьогодні дуже велика кількість тяжко хворих і на початку пандемії ніхто не мін уявити, що Україну очікує через рік, хоча в Італії та Іспанії вже тоді стався колапс системи охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні

На ранок 22 березня в Україні на коронавірус захворіли ще 7 893 особи. За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

За добу здійснено 34 129 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).