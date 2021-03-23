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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Як працюватиме транспорт під час локдауну в Одесі

В Одесі громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, але за умови, що кількість пасажирів не перевищуватиме кількість місць для сидіння.

одеса

З опівночі 23 березня в Одесі вводяться обмеження червоної зони карантину. За рішенням міської комісії ТЕБ та НС з завтрашнього дня заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос і на доставку.

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Однак на період жорсткого карантину дозволено працювати продовольчим магазинам, АЗС і СТО, аптекам, зоомагазинам і ветклінікам, салонам краси та перукарням, фінансовим установам і операторам поштового зв’язку.

Карантин в Одесі

20 березня місто Одеса і Одеська область потрапили в червону карантинну зону.

Червону зону скасують тільки тоді, коли регіон матиме норму показників не менше п’яти днів поспіль.

Детальніше про те, що заборонено в Одесі під час карантину, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Думская

Фото: Dreamstime

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