В Україні серед хворих на Covid-19 найбільше людей старше 50 років.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Люди похилого віку все ще в червоній зоні ризику. Найбільше хворих людей – в вікових групах 50-59 років, а також 60 років і старше, – сказав він.

Ляшко підкреслив, що в Україні структура захворюваності за віком практично не змінилася з 2020 року.

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Заступник міністра додав, що останні три місяці спостерігається зростання захворюваності у віковій групі 60+, в цій групі також найбільш критичний перебіг захворювання.

– 75-80% усіх летальних випадків реєструється саме в цій віковій групі. Саме тому ця група є пріоритетною для вакцинації, і їхня вакцинація розпочнеться відразу після медиків, – сказав він.

Побічні реакції на вакцину

В Україні зафіксували 495 незначних побічних реакцій після вакцинації від коронавірусу.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, що в Україні менше 0,5% будь-яких побічних реакцій від вакцинації – 111 тис. людей вже провакциновано.

Міністр також додав, що в Україні планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки після щеплення від коронавірусу.