Наразі в Україні зростає кількість хворих на коронавірус з двох основних причин. Про це під час прес-конференції повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

За його словами, першою причиною є те, що населення не дотримується карантинних вимог. А другою – зростання кількості захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції.

– Аналізуючи динаміку ГРВІ протягом останніх років, ми бачимо її підйом саме в період з лютого по березень. Оскільки Covid-19 – це також гостра респіраторна вірусна інфекція, яка передається тим же способом, що і грип та вірусні інфекції, то зростання кількості хворих на коронавірус співпало з сезонним підйомом кількості хворих на ГРВІ, – пояснив він.

Коронавірус в Україні

Протягом минулого тижня в Україні фіксували збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, кілька днів поспіль виявляли понад 15 тис. нових випадків.

Станом на 22 березня коронавірус в Україні підтвердили у 7 893 людей, загальна кількість інфікованих становить 1 554 256.

Від початку епідемї через ускладнення, викликані Covid-19, померли 30 098 хворих, одужати вдалося 1 260 842 українцям.