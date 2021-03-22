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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Є дві основні причини: ЦГЗ про зростання кількості хворих на Covid-19 в Україні

Наразі в Україні зростає кількість хворих на коронавірус з двох основних причин. Про це під час прес-конференції повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

грип коронавірус

За його словами, першою причиною є те, що населення не дотримується карантинних вимог. А другою –  зростання кількості захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції.

– Аналізуючи динаміку ГРВІ протягом останніх років, ми бачимо її підйом саме в період з лютого по березень. Оскільки Covid-19 – це також гостра респіраторна вірусна інфекція, яка передається тим же способом, що і грип та вірусні інфекції, то зростання кількості хворих на коронавірус співпало з сезонним підйомом кількості хворих на ГРВІ, – пояснив він.

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Коронавірус в Україні

Протягом минулого тижня  в Україні фіксували збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, кілька днів поспіль виявляли понад 15 тис. нових випадків.

Станом на 22 березня коронавірус в Україні підтвердили у 7 893 людей, загальна кількість інфікованих становить 1 554 256.

Від початку епідемї через ускладнення, викликані Covid-19, померли 30 098 хворих, одужати вдалося 1 260 842 українцям.

Фото: Pexels

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