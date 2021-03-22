На ранок 22 березня в Україні на коронавірус захворіли ще 7 893 особи. За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

За минулу добу померли 157 осіб, загалом в Україні 30 098 летальних випадків від коронавірусу.

Побороти хворобу за день вдалося 2 993 українцям, за весь час пандемії одужали 1 260 842 особи. Госпіталізували 3 026 громадян України.

За добу здійснено 34 129 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 березня в Україні 1 546 363 хворих на коронавірус. За добу захворіли 11 145 осіб, зокрема 199 медичних працівників і 585 дітей. Госпіталізація знадобилася 4 838 особам.

За день померли 166 пацієнтів, а побороти хворобу вдалося 3 877 українцям.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Львівській (1 117), Харківській (879) та Житомирській (814) областях.