PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Оксана Доротюк |

За добу 7 893 нових випадки: статистика коронавірусу в Україні

На ранок 22 березня в Україні на коронавірус захворіли ще 7 893 особи. За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

За добу 7 893 нових випадки: статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу померли 157 осіб, загалом в Україні 30 098 летальних випадків від коронавірусу.

Побороти хворобу за день вдалося 2 993 українцям, за весь час пандемії одужали 1 260 842 особи. Госпіталізували 3 026 громадян України.

Читайте
Київ у червоній зоні: чи зачинять метро на карантин і як працюватиме транспорт

За добу здійснено 34 129 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 349 випадків;
  • Вінницька область – 513 випадків;
  • Волинська область – 186 випадків;
  • Дніпропетровська область – 455 випадків;
  • Донецька область – 210 випадків;
  • Житомирська область – 580 випадків;
  • Закарпатська – 289 випадків;
  • Запорізька область – 189 випадків;
  • Івано-Франківська область – 241 випадок;
  • Київська область – 557 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 937 випадків;
  • Миколаївська область – 301 випадок;
  • Одеська область – 745 випадків;
  • Полтавська область – 130 випадків;
  • Рівненська область – 125 випадків;
  • Сумська область – 289 випадків;
  • Тернопільська область – 276 випадків;
  • Харківська область – 456 випадків;
  • Херсонська область – 86 випадків;
  • Хмельницька область – 198 випадків;
  • Черкаська область – 247 випадків;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • Чернігівська область – 129 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 березня в Україні 1 546 363 хворих на коронавірус. За добу захворіли 11 145 осіб, зокрема 199 медичних працівників і 585 дітей. Госпіталізація знадобилася 4 838 особам.

За день померли 166 пацієнтів, а побороти хворобу вдалося 3 877 українцям.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Львівській (1 117), Харківській (879) та Житомирській (814) областях.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка