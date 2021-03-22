Цього тижня на українському ринку нерухомості з’явився незвичний товар. На продаж виставили в’язницю.

Ірпінський виправний центр – перший об’єкт, який виставило на продаж Міністерство юстиції. 8 га землі впритул до української столиці, колонія не працює вже півтора роки. Загалом на території три десятки будівель. І за все Мін’юст просить 220 млн грн. Це стартова ціна аукціону.

Втім, цього тижня він так і не відбувся. Бажаючих стати власниками тюремного добра в Україні не знайшлося.

Те, що за масштабним розпродажем колоній маячить тінь забудовників, говорять вже не перший місяць.

Новий аукціон відбудеться вже за місяць. Експерти з нерухомості також вважають, під час другого продажу шалений попит навряд чи ми побачимо. Та й продати потім квартиру в місці, де колись була в’язниця, не так вже й просто.

Всього у списку 39 в’язниць. За виручені гроші міністр обіцяє відремонтувати існуючі тюрми і побудувати нові.

Окрім Ірпінської, з молотка підуть ще й в’язниці у Львові та Одесі. Одна з них – Південна виправна колонія. Майже 6 га землі за 4 км від моря. Її закрили позаторік після пожежі.

Правда, як мінімум одне додаткове джерело грошей Мін’юст вже знайшов.

Поки українські колонії погано продаються, Мін’юст заробляє на платних камерах, які є зокрема і в Київському СІЗО. Камери більше схожі на готельний номер. Нормальний душ, туалет та телевізор.

Коштує тюремний люкс 2000 грн на добу. Оптом – 12 тис. на місяць. Майже за рік Мін’юст заробив на таких камерах під 3 млн грн.

На ці гроші вже відремонтували чотири десятки старих камер. Але це крапля в морі. Попри прибутки від платних камер, українські СІЗО залишаються пеклом для ув’язнених. Про це, зокрема, йдеться у звіті офісу омбудсмена після візиту до Київського ізолятору.

За нормою, на одного ув’язненого повинно бути 2,5 кв метри. Тобто, у камері має бути не більше 20 ліжок. Але реально зовсім інша картина. Люди були позбавлені власного спального місця, вони спали або по черзі, або на підлозі. Це розцінюється як катування.

VIP-камери у в’язницях

Вітчизняні СІЗО знаходяться переважно у жахливому стані, у камерах обдерті стіни, пліснява та металеві нари. Втім тепер жахіття тюремного терміну можна скрасити відсидкою у VIP-апартаментах. Але за це доведеться добряче потрусити гаманцем.