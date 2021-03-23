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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

11 476 випадків Covid-19 за добу, в Україні різко погіршилася епідситуація

Станом на ранок 23 березня в Україні підтвердили 1 565 732 випадки коронавірусу. У країні різко погіршилася епідситуація, за добу – 11 476 нових хворих.

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Серед нових випадків – 606 дітей та 357 медпрацівників.

За час пандемії від вірусу помер 30 431 українець, за останнь добу – 333. Одужало за увесь час 1 268 886 осіб, за день – 8 044.

Загалом в Україні провели 7 726 035 тестувань методом ПЛР, за добу – 44 647.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1 122), Львівській (995) та Харківській (843) областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 716 випадків;
  • Волинська область – 225 випадків;
  • Дніпропетровська область – 604 випадки;
  • Донецька область – 270 випадків;
  • Житомирська область – 186 випадків;
  • Закарпатська – 428 випадків;
  • Запорізька область – 340 випадків;
  • Івано-Франківська область – 351 випадок;
  • Київська область – 727 випадків;
  • Кіровоградська область – 57 випадків;
  • Луганська область – 147 випадків;
  • Львівська область – 995 випадків;
  • Миколаївська область – 429 випадків;
  • Одеська область – 1 122 випадки;
  • Полтавська область – 697 випадків;
  • Рівненська область – 376 випадків;
  • Сумська область – 192 випадки;
  • Тернопільська область – 430 випадків;
  • Харківська область – 843 випадки;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 376 випадків;
  • Черкаська область – 277 випадків;
  • Чернівецька область – 579 випадків;
  • Чернігівська область – 28 випадків.
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Коронавірус в Україні

22 березня в Україні на коронавірус захворіло ще 7 893 особи.

За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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