Станом на ранок 23 березня в Україні підтвердили 1 565 732 випадки коронавірусу. У країні різко погіршилася епідситуація, за добу – 11 476 нових хворих.
Серед нових випадків – 606 дітей та 357 медпрацівників.
За час пандемії від вірусу помер 30 431 українець, за останнь добу – 333. Одужало за увесь час 1 268 886 осіб, за день – 8 044.
Загалом в Україні провели 7 726 035 тестувань методом ПЛР, за добу – 44 647.
Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1 122), Львівській (995) та Харківській (843) областях.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 716 випадків;
- Волинська область – 225 випадків;
- Дніпропетровська область – 604 випадки;
- Донецька область – 270 випадків;
- Житомирська область – 186 випадків;
- Закарпатська – 428 випадків;
- Запорізька область – 340 випадків;
- Івано-Франківська область – 351 випадок;
- Київська область – 727 випадків;
- Кіровоградська область – 57 випадків;
- Луганська область – 147 випадків;
- Львівська область – 995 випадків;
- Миколаївська область – 429 випадків;
- Одеська область – 1 122 випадки;
- Полтавська область – 697 випадків;
- Рівненська область – 376 випадків;
- Сумська область – 192 випадки;
- Тернопільська область – 430 випадків;
- Харківська область – 843 випадки;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 376 випадків;
- Черкаська область – 277 випадків;
- Чернівецька область – 579 випадків;
- Чернігівська область – 28 випадків.
Коронавірус в Україні
22 березня в Україні на коронавірус захворіло ще 7 893 особи.
За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19.
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