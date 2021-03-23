Станом на ранок 23 березня в Україні підтвердили 1 565 732 випадки коронавірусу. У країні різко погіршилася епідситуація, за добу – 11 476 нових хворих.

Серед нових випадків – 606 дітей та 357 медпрацівників.

За час пандемії від вірусу помер 30 431 українець, за останнь добу – 333. Одужало за увесь час 1 268 886 осіб, за день – 8 044.

Загалом в Україні провели 7 726 035 тестувань методом ПЛР, за добу – 44 647.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1 122), Львівській (995) та Харківській (843) областях.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 716 випадків;

Волинська область – 225 випадків;

Дніпропетровська область – 604 випадки;

Донецька область – 270 випадків;

Житомирська область – 186 випадків;

Закарпатська – 428 випадків;

Запорізька область – 340 випадків;

Івано-Франківська область – 351 випадок;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 57 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 995 випадків;

Миколаївська область – 429 випадків;

Одеська область – 1 122 випадки;

Полтавська область – 697 випадків;

Рівненська область – 376 випадків;

Сумська область – 192 випадки;

Тернопільська область – 430 випадків;

Харківська область – 843 випадки;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 376 випадків;

Черкаська область – 277 випадків;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 28 випадків.

Коронавірус в Україні

22 березня в Україні на коронавірус захворіло ще 7 893 особи.

За весь час пандемії виявили 1 554 256 випадків Covid-19.

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