5 порад як вибрати міжкімнатні двері

На що звернути увагу, коли вирішуєш, які міжкімнатні двері придбати? Є п’ять основних критеріїв вибору: дизайн, матеріал, конструкція, колір, тип монтажу. Розглянемо їх докладніше.

Дизайн

Стиль міжкімнатних дверей вибирають відповідно до оформлення приміщення. Кімнату-прованс прикрашають дверними полотнами з різьбленням, потертостями, візерунчастим склом.

Мінімалістичний дизайн доповнюють дверима хай-тек. Якщо складно визначитися, вибирають класику, яка підходить до будь-якого стилю.

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Якісні фотографії, докладний опис конструкції, матеріалу і експлуатаційних властивостей допомагають вибрати відповідні міжкімнатні двері, не виходячи з дому.

Матеріал

Основа міжкімнатних дверей – легкі каркаси з масиву деревини, плит МДФ або ДСП з наповнювачами для ізоляції та утеплення. Для декору та ізоляції полотна покривають такими матеріалами:

Шпоном – тонким листом деревини, тож поверхня виглядає багато.

ПВХ – полімерною плівкою, що ізолює дерев’яну основу від вогкості й механічних пошкоджень.

Фарбою, стійкою до стирання, вогкості та вигоряння. Покриття передбачає великий вибір кольорів. Якщо поверхня виробів з таких матеріалів якісно ізольована, вони підійдуть для ванних кімнат, кухонь і інших приміщень з підвищеною вологістю й перепадами температури.

Колір

Відтінок дверей підбирають відповідно до загальної гами інтер’єру. Темні фарби підкреслюють лаконічний стиль приміщень, а світлі або нейтральні пасують до будь-якого дизайну.

Міжкімнатні двері можна зробити одним з колірних акцентів відповідно до яскравої люстри та штор.

Конструкція

Функціональність і зручність використання дверей залежить від пристрою механізму, який відкриває полотно. Популярними є такі технології:

Двостулкові – класична конструкція. Двері відчиняються на себе або від себе. Полотно кріпиться на петлі до дверної коробки. Потрібно вільне місце для руху дверей.

Складна – полотно складається з секцій, відкривається набік, збираючись гармошкою. Двері прилягають нещільно, тому шумоізоляція невисока.

Розсувна – полотно відсувається набік, ніби в купе. Є моделі з досить високою ізоляцією від протягів і звуків.

Маятникова – двері повертаються на вертикальній осі, відкриваються в будь-який бік.

На вибір конструкції впливає те, чи достатньо місця, чи потрібна висока ізоляція. Якщо дверима доведеться користуватися часто, краще вибирати класичні механізми.

Маятникові і складні конструкції не так зручні у використанні, як двостулкові.

Тип монтажу

Існує 2 види кріплення міжкімнатних дверей:

Зовнішній – в отвір монтується коробка, обрамляючи його. Полотно кріпиться на петлі, які видно з одного боку. Це найпоширеніший тип монтажу.

Прихований – коробка вбудовується в стіни і тому не помітна, як і петлі, на яких тримається полотно. Двері закриваються врівень зі стіною. Такі конструкції простіше встановити в приміщенні під час капітального ремонту або в новобудові. Якщо це житлова квартира, зважте, що монтаж коробки в стіну – пилові роботи. Буде потрібен косметичний ремонт поверхні навколо дверей.

З огляду на ці критерії, вийде вибрати відповідні міжкімнатні двері для будь-якого типу приміщення і дизайну.

Щоб уточнити характеристики виробів, можна зв’язатися з фахівцями з Маркет Двері. Їм є, що розповісти, тому що у компанії досвід роботи з дверима понад 10 років.