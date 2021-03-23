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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Актор Зіновій Симчич помер від коронавірусу

Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича повідомив, що його актор Зіновій Симчич помер від наслідків коронавірусу.

Актор Зіновій Симчич

Актору Симчичу було 72 роки.

– Земна завіса книги життя нашого побратима і наставника Зіновія Симчича впала. Зірка його долі, яка яскраво засвітилася в березні трошки більше, як 70 років тому, погасла від холодних березневих ковідних вітрів сьогодні. На жаль, не вийде він більше на сцену до улюблених глядачів: ні в ролі Короля, ні в ролі Казкаря, ні в ролі Блазня, – йдеться у повідомленні.

Зіновій Симчич – син Василя Симчича, який зіграв Захара Беркута в однойменній кінострічці у 1971 році.

Народився актор у 1948 році, закінчив педагогічний інститут, чверть століття викладав скрипку у школі.

Театральним актором став уже у пенсійному віці. Зіграв кілька ролей у кіно – у стрічці Борода кінорежисера Дмитра (2012) Сухолиткого-Собчука, у фентезі Тільки Диво (2019).

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Івано-Франківська, а також ще сім областей України знаходяться в червоній зоні карантину.

У регіоні за останню добу на коронавірус захворіла ще 351 людина.

Джерело: Коломийський академічний обласний театр

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