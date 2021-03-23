Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича повідомив, що його актор Зіновій Симчич помер від наслідків коронавірусу.

Актору Симчичу було 72 роки.

– Земна завіса книги життя нашого побратима і наставника Зіновія Симчича впала. Зірка його долі, яка яскраво засвітилася в березні трошки більше, як 70 років тому, погасла від холодних березневих ковідних вітрів сьогодні. На жаль, не вийде він більше на сцену до улюблених глядачів: ні в ролі Короля, ні в ролі Казкаря, ні в ролі Блазня, – йдеться у повідомленні.

Зіновій Симчич – син Василя Симчича, який зіграв Захара Беркута в однойменній кінострічці у 1971 році.

Народився актор у 1948 році, закінчив педагогічний інститут, чверть століття викладав скрипку у школі.

Театральним актором став уже у пенсійному віці. Зіграв кілька ролей у кіно – у стрічці Борода кінорежисера Дмитра (2012) Сухолиткого-Собчука, у фентезі Тільки Диво (2019).

Івано-Франківська, а також ще сім областей України знаходяться в червоній зоні карантину.

У регіоні за останню добу на коронавірус захворіла ще 351 людина.

Джерело: Коломийський академічний обласний театр