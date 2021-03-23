PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Акція під Офісом президента: ще одному чоловіку оголосили підозру

У вівторок, 22 березня, київські правоохоронці оголосили про підозру одному з ймовірних організаторів акції біля Офісу президента України, яка сталася 20 березня.

Акція під Офісом президента: ще одному чоловіку оголосили підозру

Про це повідомляє МВС України. За даними Telegram-каналу Самозахист, підозру оголосили лідеру руху Гонор Сергію Філімонову.

20 березня під будівлею Офісу президента відбулися протести. Деякі учасники акції побили вікна вхідних дверей будівлі, намагалися підпалити табличку та залили червоною фарбою стіни Офісу президента. Дії осіб кваліфікували як хуліганство.

Читайте
За вандалізм на акції на підтримку Стерненка: ветерану АТО Сорду загрожує до семи років

Правоохоронці продовжують розслідувати цю справу та збирати докази щодо протиправної поведінки інших учасників. Також підозру раніше вже оголосили співзасновнику видавництва Дім химер, відомого під псевдонімом Влад Сорд.

Протести під Офісом президента

Ввечері 20 березня у Києві біля Офісу президента відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протестувальники розбили вікна та залили фарбою будівлю Офісу глави держави, таким чином оголосивши низку вимог до президента України Володимира Зеленського.

За словами голови МВС Антона Геращенка, ці події нагадували не мирний мітинг, а замовне насильство. Більшість мітингувальників не порушували порядок, проте деякі особи нестимуть відповідальність за хуліганські дії.

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка