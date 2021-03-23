Разом зі снігом асфальт посходив не лише на автомагістралях, а й на міських вулицях. В Івано-Франківську та Одесі дороги розбиті.

Водії не добирають слів. Кажуть: вже ледь керма не поскручували в намаганні об’їхати дорожні дірки.

Аби відчути принади вітчизняних доріг – треба, напевно, особисто проїхатися.

Під’їзди до столиці більш-менш у нормальному стані. Але що ж відбувається трохи далі? На менш популярних напрямках і дорогах.

Дорога в напрямку Сум. Це дорога національного значення, що сполучає одразу три області: Київську, Чернігівську та Сумську. Неприємні сюрпризи починаються за 70 км від Києва.

Часом ями такі, що доводиться обирати: в яку краще в’їхати, а яку об’їхати.

Читайте Укравтодор розширює горизонт планування до 2025 року

Скільки ям на дорогах, нині не знають навіть в Укравтодорі. Проте обіцяють – за місяць все виправлять. Принаймні там, де проходять дороги національного значення. А решта – то справа місцевих громад.

100 млрд грн хочуть витратити на шляхи автодорівці. У планах велике будівництво і поточний ремонт понад 600 км на відрізку від Стрия, що на Львівщині і аж до Ізвариного, що на Луганщині. Також ремонт на трасі Київ-Кишинів і капітальна реконструкція на дорозі Дніпро-Решетилівка.

Та й загалом дорожні роботи вже киплять. Ось Львівщина. Траса Яворів-Грущів, що веде до польського кордону.

Технології made in Ukraine на Київщині. Унікальний ямковий ремонт з лопатою в руках. І ще радянським винаходом століття – асфальточайником. Таким жодна європейська країна не може похвалитися.

– Це мастика, вона проливається перед тим, як лягає асфальт. – А чому з чайника? – З нього легше. Ну а як, з відра зручніше, чи що?

Та й справді, легко, зручно та ще й гарантію на півроку дають на ремонт. Утім, є тут і свої хитрощі. Гарантії на таке латання може й не бути, коли ремонт проходить у поганих умовах.

Тож і не дивно, що дуже часто дороги латають у нас під час дощу або снігу. Гарантій немає, і завтра можна повторно закатати гроші в асфальт.

Курбаков про ремонт доріг в Україні

Будівництво і ремонт доріг є великим болем для жителів України. Деякі шляхи ремонтують більше 10 років, але ями з них не зникають.

Українцям тривалий час доводилося їздити дорогами, на яких можна було розтрощити авто. Але завдяки програмі Велике будівництво ситуація потроху змінюється на краще.

Звичайно, дива не відбулося, і за один рік всі дороги держави не привели до ладу. Та ситуація змінюється, і в 2021 році планують відремонтувати близько 6,8 тис. км доріг, зокрема місцевого значення.