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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Британський штам Covid-19 поширився у всій Україні – Степанов

Погіршення епідситуації в Україні пов’язане з тим, що світ увійшов у третю хвилю поширення вірусу та циркуляцією на території країни британського штаму коронавірусу.

лікарня коронавірус

Про це під час брифінгу 23 березня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Ми увійшли у третю хвилю світової пандемії коронавірусу. І на всій території нашої країни поширений британський штам вірусу. Цей штам агресивніший, вражає молодих людей, він швидше передається та викликає важкий перебіг хвороби, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, з цим пов’язано і те, що кількість госпіталізацій хворих на коронавірус значно зросла.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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