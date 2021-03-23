Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії відкрити офіс політичної партії Справедлива Росія – За правду на території окупованого Донбасу.

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав це черговим доказом ескалації Росією Донецької та Луганської областей. Він зазначив, що РФ ігнорує мінські домовленості та намагається встановити економічний, політичний та електоральний контроль над територіями, які тимчасово не контролюються Україною.

– Задекларована мета представницького центру партії – сприяти реалізації виборчих прав громадян Росії, жителів тимчасово окупованих територій, грубо порушує законодавство і суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.

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Також Ніколенко зазначив, що у Росії неодноразово говорили про можливість проведення на території Донбасу виборів до Держдуми.

Речник МЗС наголосив, що Україна не визнаватиме їх правомірність.

Проект щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Напередодні Леонід Кравчук, очільник української делегації в ТКГ, повідомив про розгляд Росією плану щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

За його словами, проект передбачає пропозиції трьох країн – України, Франції та Німеччини. Однак Росія наразі заперечує наявність такого плану.