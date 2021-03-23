Погода на 23 березня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 23 березня в Україні буде хмарною і дощовою, майже в усіх областях варто очікувати на мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 23 березня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході хмарно: денна температура становитиме до 5°, вночі до -2°.

На Заході в усіх областях пройдуть короткочасні дощі: денна температура до 5°, вночі до -5°.

На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 6°, вночі до -1°.

На Півночі хмарно з проясненнями, місцями мокрий сніг: вдень подекуди до 4°, вночі подекуди до -4°.

У Центрі у всіх областях пройдуть опади, весь день буде похмурим: вночі до -3°, вдень до 5°.

У Києві синоптики прогнозують до 3° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -4°.

Погода в Україні у березні 2021

За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.

Середня місячна температура у першому місяці весни становитиме від 0 до +6 градусів.

Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.