Хто розробив вакцину Pfizer і BioNTech
Офіційна назва вакцини – BNT162b2. Її розробили німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом з американським фармацевтичним гігантом Pfizer.
Головний компонент вакцини – молекула матричної РНК, у якій записана інформація про антиген — білок вірусу SARS-CoV-2, що є збудником коронавірусу.
Після потрапляння молекули всередину людської клітини, синтезується білок, а організм виробляє на нього імунну відповідь.
На відміну від більшості інших вакцин, що створені за старішими технологіями, препарат від Pfizerі BioNTech треба зберігати за температури -70°C.
Ефективність вакцини і побічні ефекти
За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Це найвищий показник серед інших вакцин проти коронавірусу.
У клінічних випробуваннях не брали участі люди, які мали б сильну алергічну реакцію на інші вакцини. Під час досліджень такої реакції на вакцину від Pfizer/BioNTech не було.
Виробник наголошує, що в місцях вакцинації мають бути всі умови для того, щоб надати невідкладну допомогу, якщо вона знадобиться.
Вакцина також не проходила дослідження на вагітних, тому немає достатньої інформації про те, чи буде вона безпечною для майбутньої матері та її дитини.
За рекомендаціями МОЗ України, вакцинацію вагітним варто відтермінувати і зробити щеплення вже після народження дитини.
Скільки потрібно вводити доз
Для ефективної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини Pfizer з інтервалом у 28 днів.
На скільки вистачить вакцини
Якщо Україна отримає 117 тис. доз препарату Pfizer, ним можна буде вакцинувати 58,5 тисяч людей. Їх розподілять між працівниками лікарень, де надають допомогу пацієнтам із Covid-19.
Однак вакцинація в Україні здійснюватиметься чотирма препаратами, що дасть змогу охопити якомога більшу кількість населення.
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, загалом до осені в Україні мають вакцинувати 21 мільйон людей із груп ризику.
Скільки коштує вакцина Pfizer і BioNTech
Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та безкоштовною.
Попередньо Pfizer озвучила вартість вакцини – близько $20 за дозу. Однак скільки вакцина може коштувати для українців у вільному доступі, невідомо.
Де можна купити і зробити укол в Україні
В Україні жодна з вакцин не надійшла у вільний продаж, тому купити її самостійно неможливо.
Усі охочі вакцинуватися можуть записатися на щеплення через портал або застосунок Дія.
Окрім цього можна буде записатися через електронний кабінет у свого сімейного лікаря або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ: 0800 602 019.
Зареєструватися також можна на спеціальному сайті, тому можете обрати найбільш зручний для вас спосіб.