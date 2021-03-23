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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

1 050 випадків за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 23 березня у Києві за добу виявили 1 050 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 154 036 людей.

1 050 випадків за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

За добу від ускладнень Covid-19 померли 32 особи, за весь період пандемії – 3 114. Подолали хворобу уже 102 789 киян, за добу одужали 845 пацієнтів.

Хто захворів:

  • 584 жінки віком від 18 до 91 року;
  • 408 чоловіків віком від 18 до 88 років;
  • 27 дівчаток від 1 до 17 років;
  • 31 хлопчик від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148) районах.

Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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