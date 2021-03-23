Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 23 березня у Києві за добу виявили 1 050 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 154 036 людей.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 32 особи, за весь період пандемії – 3 114. Подолали хворобу уже 102 789 киян, за добу одужали 845 пацієнтів.

Хто захворів:

584 жінки віком від 18 до 91 року;

408 чоловіків віком від 18 до 88 років;

27 дівчаток від 1 до 17 років;

31 хлопчик від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: