Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 23 березня у Києві за добу виявили 1 050 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 154 036 людей.
За добу від ускладнень Covid-19 померли 32 особи, за весь період пандемії – 3 114. Подолали хворобу уже 102 789 киян, за добу одужали 845 пацієнтів.
Хто захворів:
- 584 жінки віком від 18 до 91 року;
- 408 чоловіків віком від 18 до 88 років;
- 27 дівчаток від 1 до 17 років;
- 31 хлопчик від 1 до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.