Локдаун у Києві, Одеській та Київській областях – список обмежень

23 березня в Києві, Одеській та Київській областях діють обмеження, які передбачає червона карантинна зона.
Одеська область у червоній зоні – що під забороною
- прийом клієнтів у закладах громадського харчування;
- робота ТРЦ;
- робота непродовольчих магазинів та ринків;
- робота закладів культури;
- проведення масових заходів;
- спортивні матчі з глядачами.
Також на цей період забороняється відвідування навчальних закладів. Однак ця заборона не поширюється на школярів 1-4 класів. Крім того, будуть працювати спеціалізовані навчальні заклади та дитсадки.
Влада ухвалила рішення не зупиняти громадський транспорт. Однак перевезення повинні здійснюватися із суворим дотриманням протиепідемічних заходів, а кількість пасажирів у транспортному засобі повинна відповідати кількості місць для сидіння.
Київська область у червоній зоні – які обмеження діють у регіоні
У Київській області забороняється робота установ культури, ТРЦ, а також не можна проводити масові заходи: розважальні, спортивні, культурні та інші. Під заборону потрапили і релігійні богослужіння, якщо не забезпечена соцдістанція.
Також вводяться наступні обмеження:
- заповненість громадського транспорту не більше 50%;
- у ТЦ можуть працювати тільки аптеки, продуктові, зоомагазини, лавки з продажу засобів гігієни і побутової хімії;
- салони краси, перукарні, спортзали і фітнес-центри можуть працювати тільки за попереднім записом;
- заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос.
Бюджетні установи переходять на дистанційну роботу. Після канікул школярі навчатимуться віддалено. Однак дозволяється робота дитсадків.
Київ у червоній зоні
У Києві місцева влада з 20 березня запровадила режим червоної карантинної зони. Обмеження діятимуть три тижні – до 9 квітня включно.
21 березня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ввела червоний рівень епідемічної небезпеки у Києві. Обмеження починають діяти через два дні – 23 березня.
Сумська область і Миколаїв готуються до червоної зони
22 березня Сумська область потрапила в червону зону. Це означає, що обмеження там діятимуть з 24 березня.
Також з 24 березня у червоній зоні опиниться місто Миколаїв. Також рішення ухвалила місцева влада.
У місті діятимуть такі самі обмеження як і в інших регіонах, однак є своє виключення. Миколаївські ринки працюватимуть, проте якщо там не дотримуватимуться карантинних заходів, то їх закриють.
Спецперепустки для проїзду в громадському транспорті у Миколаєві
Спецперепустки для проїзду в громадському транспорті запровадять у Миколаєві через локдаун. Для швидкого оновлення електронних перепусток створено зручну електронну систему.
Спецперепустки, оформлені минулого року – вже не дійсні, кожен новий документ матиме свій унікальний QR-код.