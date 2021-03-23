Локдаун у Києві, Одеській та Київській областях – список обмежень

23 березня в Києві, Одеській та Київській областях діють обмеження, які передбачає червона карантинна зона.

Одеська область у червоній зоні – що під забороною

прийом клієнтів у закладах громадського харчування;

робота ТРЦ;

робота непродовольчих магазинів та ринків;

робота закладів культури;

проведення масових заходів;

спортивні матчі з глядачами.

Також на цей період забороняється відвідування навчальних закладів. Однак ця заборона не поширюється на школярів 1-4 класів. Крім того, будуть працювати спеціалізовані навчальні заклади та дитсадки.

Влада ухвалила рішення не зупиняти громадський транспорт. Однак перевезення повинні здійснюватися із суворим дотриманням протиепідемічних заходів, а кількість пасажирів у транспортному засобі повинна відповідати кількості місць для сидіння.

Київська область у червоній зоні – які обмеження діють у регіоні

У Київській області забороняється робота установ культури, ТРЦ, а також не можна проводити масові заходи: розважальні, спортивні, культурні та інші. Під заборону потрапили і релігійні богослужіння, якщо не забезпечена соцдістанція.

Також вводяться наступні обмеження:

заповненість громадського транспорту не більше 50%;

у ТЦ можуть працювати тільки аптеки, продуктові, зоомагазини, лавки з продажу засобів гігієни і побутової хімії;

салони краси, перукарні, спортзали і фітнес-центри можуть працювати тільки за попереднім записом;

заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос.

Бюджетні установи переходять на дистанційну роботу. Після канікул школярі навчатимуться віддалено. Однак дозволяється робота дитсадків.

Київ у червоній зоні

У Києві місцева влада з 20 березня запровадила режим червоної карантинної зони. Обмеження діятимуть три тижні – до 9 квітня включно.

21 березня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ввела червоний рівень епідемічної небезпеки у Києві. Обмеження починають діяти через два дні – 23 березня.

Сумська область і Миколаїв готуються до червоної зони

22 березня Сумська область потрапила в червону зону. Це означає, що обмеження там діятимуть з 24 березня.

Також з 24 березня у червоній зоні опиниться місто Миколаїв. Також рішення ухвалила місцева влада.

У місті діятимуть такі самі обмеження як і в інших регіонах, однак є своє виключення. Миколаївські ринки працюватимуть, проте якщо там не дотримуватимуться карантинних заходів, то їх закриють.

Спецперепустки для проїзду в громадському транспорті у Миколаєві

Спецперепустки для проїзду в громадському транспорті запровадять у Миколаєві через локдаун. Для швидкого оновлення електронних перепусток створено зручну електронну систему.

Спецперепустки, оформлені минулого року – вже не дійсні, кожен новий документ матиме свій унікальний QR-код.