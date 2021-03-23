На Донбасі бойовики стріляли з гранатометів та кулеметів поблизу Пісків та Водяного

За минулу добу на Донбасі у зоні ООС було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски збройні формування РФ вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів.

Неподалік Богданівки бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем. У передмісті Тарамчук – вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед особового складу ЗСУ немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК підготувала відповідну ноту на адресу СММ ОБСЄ із матеріалами розслідування за фактами відвертих маніпуляцій з боку російсько-окупаційних військ, серед яких, матеріали відеофіксації подій в районі населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово окупованій території.

Українська сторона й надалі продовжує фіксувати здійснення збройними формуваннями РФ робіт з облаштування та розширення існуючих та створення нових фортифікаційних позицій поблизу Водяного.

Станом на ранок 23 березня було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по нашим воїнам з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Припинення вогню на Донбасі

Попри зусилля України Російська Федерація відмовилася від позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна готова обговорити ухвалення рішень для припинення вогню та встановлення миру на Донбасі.

Окрім того, Андрій Єрмак розповів послам країн Великої сімки та Європейського союзу про створення Центру з протидії дезінформації, який найближчим часом розпочне роботу на базі РНБО.