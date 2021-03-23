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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На Закарпатті хворих Covid-19, які лікуються вдома, перевіряють мобільні бригади

На Закарпатті хворих, які лікуються від коронавірусу вдома, перевіряють спеціальні мобільні групи.

Коронавірус, карантин

Прес-служба Закарпатської ОДА повідомляє, що мобільні групи перевірили вже 2 651 особу, 1 301 суб’єкт господарювання та 775 громадських місць.

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В ході перевірки було виявлено 771 порушення карантинних обмежень, правоохоронці склали 216 протоколів.

За неповні два тижні працівниками територіальних підрозділів ГУНП у Закарпатській області було виявлено та задокументовано 1 771 адміністративне правопорушення щодо недотримання карантинних обмежень, – звітує заступник голови обласної адміністрації Ігор Шинкарюк.

Адаптивний карантин

Наразі Закарпатська область перебуває у червоній зоні карантину із найсуворішими обмеженнями.

У червоній зоні також опинились Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та м. Київ.

До помаранчевої, за оновленою інформацією МОЗ, ввійшли Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Джерело: Закарпатська ОДА

Фото: Dreamstime

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