На Закарпатті хворих Covid-19, які лікуються вдома, перевіряють мобільні бригади

На Закарпатті хворих, які лікуються від коронавірусу вдома, перевіряють спеціальні мобільні групи.

Прес-служба Закарпатської ОДА повідомляє, що мобільні групи перевірили вже 2 651 особу, 1 301 суб’єкт господарювання та 775 громадських місць.

В ході перевірки було виявлено 771 порушення карантинних обмежень, правоохоронці склали 216 протоколів.

– За неповні два тижні працівниками територіальних підрозділів ГУНП у Закарпатській області було виявлено та задокументовано 1 771 адміністративне правопорушення щодо недотримання карантинних обмежень, – звітує заступник голови обласної адміністрації Ігор Шинкарюк.

Адаптивний карантин

Наразі Закарпатська область перебуває у червоній зоні карантину із найсуворішими обмеженнями.

У червоній зоні також опинились Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та м. Київ.

До помаранчевої, за оновленою інформацією МОЗ, ввійшли Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Джерело: Закарпатська ОДА