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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Спіймали на гарячому: на кордоні затримали водолазів з контрабандою цигарок

Увечері 22 березня група водолазів намагалася вплав переправити контрабанду тютюну через кордон до сусідньої Румунії. Зловмисники у складі восьми осіб уже спускалися з пакунками на плечах до річки Тиса, коли їх помітили українські прикордонники.

контрабанда цигарок

Про цей факт було повідомлено співробітників прикордонної служби Румунії. Завдяки спільним діям водолазів у гідрокостюмах було затримано, щойно вони вийшли з води. У них вилучили 19 пакунків з тютюновими виробами.

Для складання адміністративних протоколів чоловіків відвезли до прикордонного підрозділу. Надалі оцінку їхнім діям даватимуть у суді.

котрабанда затримання

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Напередодні у Волинській області затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон за допомогою чужого паспорта.

Мешканець району показав документи свого сина, сподіваючись, що прикордонники цього не помітять. За це він отримає штраф.

Джерело: Держприкордонслужба

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