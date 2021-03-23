Увечері 22 березня група водолазів намагалася вплав переправити контрабанду тютюну через кордон до сусідньої Румунії. Зловмисники у складі восьми осіб уже спускалися з пакунками на плечах до річки Тиса, коли їх помітили українські прикордонники.

Про цей факт було повідомлено співробітників прикордонної служби Румунії. Завдяки спільним діям водолазів у гідрокостюмах було затримано, щойно вони вийшли з води. У них вилучили 19 пакунків з тютюновими виробами.

Для складання адміністративних протоколів чоловіків відвезли до прикордонного підрозділу. Надалі оцінку їхнім діям даватимуть у суді.

Напередодні у Волинській області затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон за допомогою чужого паспорта.

Мешканець району показав документи свого сина, сподіваючись, що прикордонники цього не помітять. За це він отримає штраф.