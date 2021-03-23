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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У Києві можуть знову запровадити проїзд у транспорті за спецперепустками

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Києві можуть повернути проїзд у транспорті за спецперепустками.

У Києві можуть знову запровадити проїзд у транспорті за спецперепустками

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поровозник. Нині, за його словами, запровадження такого обмеження не планується.

– Якщо ситуація не поліпшуватиметься, то ми будемо змушені запроваджувати спецперепустки, – зазначив Микола Поровозник.

За його словами, через ускладнення епідситуації можливими є перехід на спецрежим роботи транспорту або навіть його зупинка.

Джерело: Україна 24

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