Через погіршення ситуації з коронавірусом у Києві можуть повернути проїзд у транспорті за спецперепустками.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поровозник. Нині, за його словами, запровадження такого обмеження не планується.

– Якщо ситуація не поліпшуватиметься, то ми будемо змушені запроваджувати спецперепустки, – зазначив Микола Поровозник.

За його словами, через ускладнення епідситуації можливими є перехід на спецрежим роботи транспорту або навіть його зупинка.