У Києві звільнили поліцейського, який побив у супермаркеті жінку без маски

У Києві поліцейського, який побив клієнтку через відмову надягнути маску в одному зі столичних супермаркетів, звільнили.

Також його безпосереднього керівника зняли з посади, а керівнику столичного управління поліції охорони оголосили догану.

Нещодавно у ЗМІ з’явилося відео, на якому працівник поліції охорони у супермаркеті побив жінку, яка відмовилася надягнути маску на зауваження правоохоронця.

У МВС зазначили, що такі ганебні дії правоохоронця не можуть бути виправданими. За фактом побиття жінки призначили службове розслідування.

У Києві побили жінку без маски

У Києві в супермаркеті Святошинського району охоронець вдарив жінку за те, що та відмовилася надягнути маску. Відео побиття жінки потрапило до ЗМІ.

Чоловік почав неодноразово бити жінку по голові, від чого вона не втримала рівновагу та впала на підлогу. У мережі такі дії правоохоронця викликали негативну реакцію, користувачі зазначили, що це неприпустимо для працівника охорони поліції.