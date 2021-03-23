У Раді зареєстрували постанову про засудження подій під ОП

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №5295 щодо засудження подій, які відбулися під час масової акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента.

Ініціаторами законопроекту стали 130 депутатів від фракції Слуга народу.

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Текст постанови поки що не опубліковано, на сайті Верховної Ради зазначається, що його передали на розгляд керівництву.

Акція під ОП на підтримку Сергія Стерненка

20 березня під стінами будівлі Офісу президента відбувся мітинг на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.

Його прихильники використовували мегафони та фаєри, а згодом почали обливати фасад будівлі червоною фарбою.

Мітингарі також розбили вікна вхідних дверей Офісу та намагалися підпалити табличку із написом Президент України.

Наприкінці протестувальники оголосили свої вимоги, серед яких було звільнення з в’язниці Сергія Стерненка, Андрія Антоненка та відставка Ірини Венедіктової та Арсена Авакова.

Закінчили акцію протесту гучним салютом.