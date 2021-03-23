Україна витримала виклики пандемії і пройшла пік падіння економіки – Петрашко

Економіка України пройшла пік падіння і гідно витримала виклики пандемії і коронакризи.

Про це повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко. У Мінекономіки також зазначили, що падіння ВВП за 2020 рік становило 4,0% і виявилося кращим, ніж прогнозувало міністерство, згідно з оцінками якого воно мало становити 4,2%.

– Уточнені звітні щоквартальні показники за 2020 рік свідчать, що Україна пройшла пік падіння та перейшла до поступового налагодження виробничої діяльності й пристосування бізнесу до змін умов як в середині країни, так і поза її межами. На 2021 рік ми зберігаємо прогноз росту економіки України на 4,6% ВВП, – повідомив Петрашко.

Важливим для підтримки української економіки став внутрішній споживчий попит. Оскільки споживчі витрати у 2020 році зросли на 1,6% завдяки підвищенню мінімальної та середньомісячної зарплати, зростання якої становило 7,4%.

Також на економіку позитивно вплинула підтримка з боку держави, коли бюджетні кошти виділяли на забезпечення медичних потреб, відбудову транспортної і соціальної інфраструктури і на підтримку населення та бізнесу, щоб стимулювати попит.

Напередодні радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов повідомив, що ОП очікує зростання української економіки на 5,1% у 2021 році. Але у 2022 році знову очікується падіння на 2,8%.

Водночас курс гривні на кінець 2021 року прогнозується на рівні 29,4 грн/$.