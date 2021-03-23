PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Україна витримала виклики пандемії і пройшла пік падіння економіки – Петрашко

Економіка України пройшла пік падіння і гідно витримала виклики пандемії і коронакризи.

Игорь Петрашко

Про це повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко. У Мінекономіки також зазначили, що падіння ВВП за 2020 рік становило 4,0% і виявилося кращим, ніж прогнозувало міністерство, згідно з оцінками якого воно мало становити 4,2%.

– Уточнені звітні щоквартальні показники за 2020 рік свідчать, що Україна пройшла пік падіння та перейшла до поступового налагодження виробничої діяльності й пристосування бізнесу до змін умов як в середині країни, так і поза її межами. На 2021 рік ми зберігаємо прогноз росту економіки України на 4,6% ВВП, – повідомив Петрашко.

Важливим для підтримки української економіки став внутрішній споживчий попит. Оскільки споживчі витрати у 2020 році зросли на 1,6% завдяки підвищенню мінімальної та середньомісячної зарплати, зростання якої становило 7,4%.

Читайте
Як світова економіка відновлюється після пандемії: ООН поліпшила прогноз

Також на економіку позитивно вплинула підтримка з боку держави, коли бюджетні кошти виділяли на забезпечення медичних потреб, відбудову транспортної і соціальної інфраструктури і на підтримку населення та бізнесу, щоб стимулювати попит.

Напередодні радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов повідомив, що ОП очікує зростання української економіки на 5,1% у 2021 році. Але у 2022 році знову очікується падіння на 2,8%.

Водночас курс гривні на кінець 2021 року прогнозується на рівні 29,4 грн/$.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка