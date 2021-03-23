Укрзалізниця не обмежуватиме висадку та посадку на Львівщині, але посилить контроль

Укрзалізниця не припинятиме та не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів у Львівській області, яка напередодні перейшла до червоної зони карантину.

Про це йдеться на сайті компанії. Жодних змін у курсуванні потягів у цьому регіоні не очікується, принаймні до 30 березня.

Рішення щодо необхідності обмеження залізничних перевезень комісія ухвалить впродовж тижня.

– Укрзалізниця вітає рішення, яке дозволить Львову залишатися контрольованим логістичним хабом для регіонів, пересування якими наразі обмежено. Разом із МОЗ уважно стежить за ситуацією і готується до відновлення рейсів у регіони з позитивною динамікою боротьби з пандемією, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що усі працівники потягів та вокзалів стежитимуть за дотриманням карантинних вимог пасажирами.

Більше того, про будь-які випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці можна повідомити, зателефонувавши на гарячу лінію 0-800-50-3111.

Станом на 23 березня обмеження для пасажирів діють лише в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях

Продаж білетів на потяги у цих напрямках, а також посадка і висадка у цих регіонах заборонені.

Натомість висадку і посадку пасажирів поїздів у Київській, Сумській та Одеській областях, а також у Києві дозволено, хоча вони також перебувають у червоній карантинній зоні.