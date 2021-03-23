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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

В МВС назвали імена причетних до заворушень під Офісом президента

У мережі оприлюднили відео, в якому назвали учасників протесту під Офісом президента, який стався 20 березня.

Офіс президента

Відповідне відео опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Хто може отримати підозру

  • Владислав Гранецкий-Стафійчук;
  • Сергій Філімонов;
  • Вадим Адамов;
  • Роман Ратушний;
  • Олексій Білковський;
  • Олег Кобезьський;
  • Денис Міщенко.

У титрах опублікованого відео відзначають, що цих людей притягнуть до відповідальності згідно із законодавством України.

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За словами Геращенко, особи всіх провокаторів, які закликали до порушення порядку, встановили.

Протести під Офісом президента

20 березня в столиці відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протестувальники залили стіни будівлі Офісу глави держави різнобарвною фарбою і розбили вікна.

Незабаром в Офісі президента повідомили, що такі дії протестувальників завдали шкоди у розмірі майже 2 млн грн. У МВС ці дії протестувальників назвали замовним насильством. За їхніми даними, події під Офісом глави держави не були схожими на мирний мітинг.

Фото: Офіс президента

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