В МВС назвали імена причетних до заворушень під Офісом президента

У мережі оприлюднили відео, в якому назвали учасників протесту під Офісом президента, який стався 20 березня.
Відповідне відео опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
Хто може отримати підозру
- Владислав Гранецкий-Стафійчук;
- Сергій Філімонов;
- Вадим Адамов;
- Роман Ратушний;
- Олексій Білковський;
- Олег Кобезьський;
- Денис Міщенко.
У титрах опублікованого відео відзначають, що цих людей притягнуть до відповідальності згідно із законодавством України.
За словами Геращенко, особи всіх провокаторів, які закликали до порушення порядку, встановили.
Протести під Офісом президента
20 березня в столиці відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протестувальники залили стіни будівлі Офісу глави держави різнобарвною фарбою і розбили вікна.
Незабаром в Офісі президента повідомили, що такі дії протестувальників завдали шкоди у розмірі майже 2 млн грн. У МВС ці дії протестувальників назвали замовним насильством. За їхніми даними, події під Офісом глави держави не були схожими на мирний мітинг.