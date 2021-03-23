В Україні за останню добу від коронавірусу померло 333 людини. Це новий антирекорд з початку пандемії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вперше в Україні за добу зафіксували понад 300 смертей від коронавірусу.

Загалом з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 30 431 людина.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 23 березня, у країні підтвердили 1 565 732 випадки хвороби.

Порівняно з попереднім днем на території держави різко погіршилася епідситуація, за добу – 11 476 нових хворих, з-поміж них – 606 дітей.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Максим Степанов