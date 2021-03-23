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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Входження України до Шенгенської зони наразі не на порядку денному – Стефанішина

Питання входження України до Шенгенської зони наразі не на порядку денному. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

шенген віза

Вона зауважила, що сьогодні важливіше говорити про приєднання України до Європейського Союзу.

– Передусім ми говоримо про приєднання України до Європейського Союзу. Думаю, що сьогодні це питання (входження України до Шенгенської зони, – Ред.) не на порядку денному, – повідомила Стефанішина під час  онлайн-брифінгу.

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Крім того, за словами Ольги Стефанішиної, сьогодні українці мають достатньо переваг в межах безвізу, наскільки це дозволяє епідеміологічна ситуація.

Що таке Шенгенська зона

Шенгенська зона – це найбільша зона вільних подорожей у світі, до складу якої наразі входять 22 країни ЄС і чотири асоційовані країни, які не є членами Європейського Союзу (Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн).

Всі ці 26 країн відмовились від контролю на внутрішніх кордонах, тому їхні громадяни можуть пересуватися в межах Шенгенської зони вільно.

Фото: Depositphotos

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