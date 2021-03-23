Як порушують карантин у червоних зонах і до чого це може призвести

Нині у червоній зоні карантину перебувають сім областей та місто Київ. Рішення про запровадження жорстких обмежень багато де ухвалювала місцева влада, щоб запобігти погіршенню епідемічної ситуації.

Проте багато хто виступає проти жорстких обмежень. У кількох містах України підприємці виходили на протести, адже не розуміють, як мають пережити нову хвилю обмежень.

Звичайно, небажання громадян та бізнесу дотримуватися обмежень призведе до того, що фіксуватимуть все більше і більше порушень.

Факти ICTV розповідають, які порушення фіксують у червоних зонах та чи становлять вони загрозу.

Червоні зони і порушення

Станом на 23 березня у червоній зоні карантину перебувають:

Київська область;

Одеська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Сумська область;

Івано-Франківська область;

Чернівецька область;

місто Київ.

Під загрозою потрапити в червону зону перебувають ще 16 областей. Фактично епідеміологічна ситуація в Україні є щонайменше складною. Тому усім потрібно дотримуватися обмежень, які встановили в їхньому місті або регіоні.

Проте якщо в Європі були випадки, коли владі доводилося запроваджувати жорсткі методи контролю, то що вже можна казати про Україну. Правила порушують у всіх країнах.

Наприклад, у США деякі люди свідомо відмовлялися носити маски, навіть попри те, що лікарні були переповнені пацієнтами з Covid-19, адже це нібито порушувало їхні права.

В багатьох областях України обмеження червоної зони почали діяти лише нещодавно, тому багато де ще не фіксують значної кількості порушень.

В Україні одним з рекордсменів за встановленими порушеннями є Чернівецька область, яка однією з перших потрапила до червоної зони. 10 березня один з магазинів Чернівців рекордно оштрафували за порушення маскового режиму.

Його не дотримувалися ані персонал, ані відвідувачі магазину, за що їм призначили штраф, максимальний розмір якого коливається у межах 3,4-5,1 тис. грн.

А 19 березня у Чернівцях виявили спортзал, який не дотримувався обмежень.

– Попри встановлені карантинні обмеження, протягом 30 хвилин виявлено безперервний потік відвідувачів та батьків, тоді як з 1 березня 2021 року на території Чернівецької області призупинено очний навчальний процес та діяльність позашкільної освіти, – написала очільник головного управління Держпродспоживслужби Чернівецької області Анжела Косован.

Подібні порушення в області фіксують чи не щодня. Мабуть тому завантаженість лікарень сягає приблизно 65%, але в окремих містах доходить і до 90%, що є критичним показником.

⚠️ Під час рейдових перевірок в складі мобільних груп спільно з працівниками Національної поліції спеціалістами… Опубліковано Анжелою Косован Пʼятниця, 19 березня 2021 р.

Ще одним проявом порушень стала хода у Києві, участь в якій брали студенти київських духовних шкіл. І це попри заборону на проведення масових заходів.

До порушення цієї ж заборони належить і акція під Офісом президента, яка відбувалася 20 березня. На подібних протестах майже ніхто не дотримується соціальної дистанції і нормального маскового режиму.

Штрафують тих, хто не дотримується обмежень, і в Ужгороді. Так, відповідальність поніс власник одного із закладів громадського харчування, якого попереджали про заборону діяльності у період жорсткого карантину.

Звичайно, найбільше порушень фіксується з боку бізнесів, яким важко працювати під час пандемії, не кажучи вже про значні обмеження.

Проте ми часто забуваємо, що не лише заклади і міська влада мають нести відповідальність за дотримання обмежень.

Персональні правила

Якщо подивитися на обговорення ситуації у соцмережах, то складається враження, що більшість громадян взагалі не цікавлять обмеження, спрямовані на протидію поширенню коронавірусної хвороби.

Фактам ICTV відомий випадок, коли у Києві один з працівників підприємства прийшов в офіс, щоб поспілкуватися зі співробітниками. Звичайно ж, маски він при собі не мав.

Як з’ясувалося пізніше, одразу після спілкування він пішов здавати тест на коронавірусну хворобу. Тобто людина з підозрою на захворювання Covid-19 чомусь вирішила прийти в закрите приміщення без маски і наразити на небезпеку всіх, хто там перебував.

Якщо ж результат тесту виявиться позитивним, то можна бути впевненим, що більшість працівників підприємства, з якими спілкувався чоловік, захворіють на коронавірус.

Також не зовсім зрозуміло, чому не всі лікарі правильно реагують на підозри у громадян на Covid-19. Так, киянину похилого віку з підозрою на коронавірус довелося самостійно йти в медзаклад, щоб здати тест.

Крім того, після отримання позитивного тесту його не госпіталізували навіть попри виражену симптоматику і той факт, що він є пацієнтом з групи, в якої найбільший ризик виникнення ускладнень хвороби.

Через життєві обставини йому доводилося самостійно ходити в магазин попри погане самопочуття і підтверджений Covid-19.

Та інколи персональне небажання дотримуватися правил переходить на інший рівень. Наприклад, в Одесі, де лише нещодавно запровадили обмеження.

За інформацією користувачів соцмереж, там і досі працює магазин Епіцентр, який вже неодноразово відмовлявся від дотримання обмежень. А люди, які продовжують там закуповуватися, лише підштовхують його керівництво до подальших порушень.

У столиці ж особливими себе почувають перевізники. Звичайно, не всі – переважно маршруток. Жителі неодноразово фіксували громадський транспорт, який був під зав’язку забитий пасажирами, попри те, що у Києві діє обмеження на 50% заповненості місць.

Наслідки порушень

Звичайно, дії бізнесу і громадян не залишаться непоміченими, але якою на них буде реакція влади – інше питання. Перше рішення вже є – обов’язкове носіння масок у червоних зонах навіть на вулиці.

Влада вже неодноразово казала про те, що питання загальнонаціонального карантину розглядатиметься у випадку, якщо 50% областей України потраплять у червону зону.

Але з тим, як українці нині порушують правила карантину, ми досить швидко можемо побачити розповсюдження захворювання. Особливо, якщо враховувати, що в державі вже розповсюджений британський штам коронавірусу, який є більш заразним.

– На всій території нашої країни розповсюджений британський штам коронавірусу. Він більш агресивний, частіше вражає молодих людей… Практично не фіксується безсимптомний перебіг хвороби. Тобто всі хворі мають певну клінічну картину. І дуже часто йдеться про важкий перебіг хвороби, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 23 березня.

Зрозуміло, що в нинішній ситуації це означатиме стрімке розповсюдження хвороби. Один з наслідків такого розповсюдження – локдаун на всій території України.

Але якщо хворобу якимось дивом вдасться втримати, то, можливо, країна й надалі житиме в умовах адаптивного карантину, але з певними змінами.

У Верховній Раді ще наприкінці 2020 року зареєстрували проект закону №4540, яким пропонується карати порушників режиму самоізоляції.

Якщо народні депутати підтримають документ, то порушників каратимуть штрафом у розмірі 200-500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3,4-8,5 тис. грн).

Так, є й інша сторона проблеми – економічна. Попри карантинні обмеження владі, зокрема місцевій, необхідно потурбуватися про те, щоб у громадян і бізнесу була можливість пережити обмеження і дотримуватися їх.

Не можна розслаблятися лише тому, що в Україну прибула перша партія вакцини, якої недостатньо навіть для того, щоб повністю покриту одну область.

Нова хвиля коронавірусу потребує від кожного з нас максимального самоконтролю та дотримання обмежень.

Проте якщо ми будемо й надалі порушувати правила і кожного разу виправдовувати свої дії, то рано чи пізно у заклади більше ніхто не приходитиме, адже всі намагатимуться не захворіти на коронавірус. Однак тоді ситуація вже повністю вийде з-під контролю.