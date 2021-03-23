В Україні найближчим часом не запроваджуватимуть локдаун. На посилення карантину не підуть, попри погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Ми завжди знаходимо баланс між епідеміологією та економікою, щоб не поширювалася хвороба, і щоб не зупинити економіку країни. Загальнонаціонального локдауну найближчим часом не буде, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, міністр назвав регіони, які можуть найближчим часом потрапити до червоної зони карантину.

За його словами, складна ситуація фіксується у Львівській, Вінницькій та Сумській областях.