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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Загальнонаціонального локдауну найближчим часом не буде – Степанов

В Україні найближчим часом не запроваджуватимуть локдаун. На посилення карантину не підуть, попри погіршення ситуації з коронавірусом.

Максим Степанов

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Ми завжди знаходимо баланс між епідеміологією та економікою, щоб не поширювалася хвороба, і щоб не зупинити економіку країни. Загальнонаціонального локдауну найближчим часом не буде, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, міністр назвав регіони, які можуть найближчим часом потрапити до червоної зони карантину.

За його словами, складна ситуація фіксується у Львівській, Вінницькій та Сумській областях.

Фото: УНІАН

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