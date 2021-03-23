Зеленський підписав закон про біометричні візи для іноземців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо подання іноземцями та особами без громадянства даних для оформлення українських віз.

За цей документ 4 березня 2021 року проголосувала Верховна Рада.

Документ має на меті удосконалити візові процедури та запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.

Що передбачає закон?

іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати в установленому Кабінетом міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством;

неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи.

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців після набрання чинності.

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Запровадження електронних в’їзних віз в ЄС

Єврокомісія розглядає можливість запровадження електронних віз на в’їзд до ЄС для усіх громадян, замість паперових, які проставляються у паспортах іноземців.

Це дозволить подавати заявки на отримання віз повністю у режимі онлайн.