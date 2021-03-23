Зеленський підписав закон про біометричні візи для іноземців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо подання іноземцями та особами без громадянства даних для оформлення українських віз.
За цей документ 4 березня 2021 року проголосувала Верховна Рада.
Документ має на меті удосконалити візові процедури та запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.
Що передбачає закон?
- іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати в установленому Кабінетом міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством;
- неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи.
Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців після набрання чинності.
Запровадження електронних в’їзних віз в ЄС
Єврокомісія розглядає можливість запровадження електронних віз на в’їзд до ЄС для усіх громадян, замість паперових, які проставляються у паспортах іноземців.
Це дозволить подавати заявки на отримання віз повністю у режимі онлайн.