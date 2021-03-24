Cтаном на 24 березня в Україні зафіксовано 1 579 906 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 14 174 осіб, зокрема 434 медики та 750 дітей. Госпіталізація знадобилася 5 438 пацієнтам.

Коронавірус в Україні 24 березня – статистика МОЗ

одужали 1 276 272 особи, за добу – 7 386 ;

летальних випадків 30 773, за добу померли 342 пацієнти;

проведено тестувань 7 778 231, за добу – 126 948.

Поширення Covid-19 у регіонах

Найбільше випадків за добу зареєстровано у Києві (1,3 тис.), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

м. Київ – +1,3 тис.;

Вінницька область – +616;

Волинська область – +275;

Дніпропетровська область – +785;

Донецька область – +635;

Житомирська область – +453;

Закарпатська – +637;

Запорізька область – +603;

Івано-Франківська область – +351;

Київська область – +813;

Кіровоградська область – +113;

Луганська область – +152;

Львівська область – +939;

Миколаївська область – +380;

Одеська область – +1 177;

Полтавська область – +450;

Рівненська область – +540;

Сумська область – +494;

Тернопільська область – +522;

Харківська область – +809;

Херсонська область – +128;

Хмельницька область – +994;

Черкаська область – +426;

Чернівецька область – +484;

Чернігівська область – +98.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення зробили медикам та військовим.

Другий етап вакцинації розпочався 22 березня. Він передбачає вакцинацію сімейних лікарів, соціальних працівників та людей старше 80 років.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.