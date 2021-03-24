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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Америка повертається: Кулеба задоволений якістю спілкування з адміністрацією Байдена

Україна чекає на конкретні дії США, проте діалог з адміністрацією Джо Байдена проходить якісно.

Дмитрий Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– У нас немає причин нарікати на якість спілкування із новою адміністрацією США. Я спілкувався із Держсекретарем, наш міністр оборони говорив з главою Пентагону, наше посольство у Вашингтоні має дуже хороший контакт з адміністрацією США, їхнє посольство в Києві на зв’язку з нами тут. Я задоволений якістю цього спілкування, – зазначив Кулеба.

Також він додав, що поки варто почекати на повноцінну роботу, бо нині тривають кадрові призначення.

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– Це може зайняти певний час, але найважливішим буде не якість спілкування, а якість дій. Саме на них ми будемо дивитися, – підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що очікує від адміністрації Байдена конкретних дій.

– Ми чекаємо на одну конкретну дію, яку вже проголосив президент Байден: Америка повертається. Ми хочемо побачити на практиці повернення США, зокрема до європейських справ, – заявив очільник МЗС.

Підтримка США

11 березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові посилити підтримку України в різних сферах, зокрема в економічній та сфері безпеки.

Окрім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен готовий продовжити обговорення з конгресменами можливих нових санкцій щодо газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Урядовий портал

Фото: УНІАН

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