В Україні зростають темпи розвитку коронавірусу. Також зростає кількість смертей від Covid-19, зокрема чоловіки помирають частіше за жінок.

Про це свідчать результати дослідження вчених з Національної академії наук України.

За результатами дослідження, падіння очікуваної тривалості життя після досягнення віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року.

Водночас наприкінці минулого року темпи падіння очікуваної тривалості життя після досягнення 65 років були особливо великими і більшими у чоловіків.

Вчені виявили, що станом на грудень 2020-го, падіння очікуваної тривалості життя після досягнення 65 років у чоловіків було на три місяці більшим, ніж у жінок. Тому така тенденція до швидкого зростання цього розриву відповідає даним про вищу летальність через коронавірус серед чоловіків.

Окрім цього, вчені спрогнозували, що на початку квітня в Україні в середньому за добу може бути до 20 тис. нових випадків коронавірусу.

На їхню думку, середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 16 217 і 15 063 протягом 24-30 березня.

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Джерело: НАНУ