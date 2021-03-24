В Україні за місяць зробили майже на 100 тис. менше щеплень проти коронавірусу, ніж планувалося.

Про це під час селекторної наради 24 березня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов. За його словами, нині імунізували 137 тис. 26 осіб.

– За усіма розрахунками має бути щеплено 230 тис. українців. Проте у деяких областях, наприклад, у Луганській, навіть не розпочато роботу стаціонарних пунктів щеплення, – зазначив Максим Степанов.

Через це у країні треба пришвидшувати темпи імунізації населення.

Вакцинація проти коронавірусу

Щеплення проти вірусу в Україні розпочали проводити з 24 грудня 2021 року.

Кампанія масової імунізації населення стартувала з медичних працівників.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Запорізька ОДА