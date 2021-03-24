Канікули закінчилися: у Києві з 25 березня школярі навчатимуться дистанційно

У Києві школярі 5-11 класів з 25 березня, тобто після канікул, перейдуть на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко під час брифінку.

Щодо молодших класів, то, якщо ситуація з коронавірусов у столиці не погіршиться, вони сядуть за парти вже наступного понеділка.

– Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів, – зазначив мер міста Віталій Кличко.

Дистанційне навчання у Харківській області

Регіональна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про запровадження дистанційного навчання в школах Харківської області з 18 березня у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Згідно з рішенням, директорам шкіл рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, окрім учнів 1-4 класів.