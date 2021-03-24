25 березня о 19.15 в аеропорту Бориспіль приземлиться літак з 700 тис. доз вакцини Coronavac від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

Компанія Лекхім, яка представляє Sinovac Biotech в Україні, назвала точний час поставки другої вакцини, якою щеплюватимуть українців проти Covid-19.

За її даними, рейсом TK6175 з Пекіна вакцина спочатку прибуде в Стамбул, а потім рейсом TK459 Стамбул-Київ авіакомпанії Turkish Airlines препарат доставлять в Україну.

Лекхім планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини Coronavac, з яких 1,9 млн – за договором з Медзакупівлями України.

Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech.

Остаточна ефективність сироватки Coronavac сягнула 83,5%. Це показали результати третьої фази клінічних випробувань препарату.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Поки громадян щеплюють препаратом AstraZeneca.