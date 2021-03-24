Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 24 березня у Києві за добу виявили 1 300 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 155 336 людей.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 49 осіб, за весь період пандемії – 3 169. Подолали хворобу уже 103 122 киянинам, за добу одужали 333 пацієнта.

Хто захворів:

731 жінка віком від 18 до 92 років;

482 чоловіки віком від 18 до 99 років;

42 дівчинки від 1 до 17 років;

45 хлопчиків від 1 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (235), Деснянському (187), Оболонському (187) та Дніпровському (184) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: