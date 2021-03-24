Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 24 березня у Києві за добу виявили 1 300 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 155 336 людей.
За добу від ускладнень Covid-19 померли 49 осіб, за весь період пандемії – 3 169. Подолали хворобу уже 103 122 киянинам, за добу одужали 333 пацієнта.
Хто захворів:
- 731 жінка віком від 18 до 92 років;
- 482 чоловіки віком від 18 до 99 років;
- 42 дівчинки від 1 до 17 років;
- 45 хлопчиків від 1 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (235), Деснянському (187), Оболонському (187) та Дніпровському (184) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.