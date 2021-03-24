Державна комісія ТЕБ і НС 23 березня віднесла Львівську область до червоної карантинної зони.
Зокрема, у червоній зоні опинився й обласний центр. Локдаун у Львові стартує з 25 березня.
Що заборонено:
- робота непродовольчих ринків;
- робота закладів харчування (вони працюватимуть на виніс);
- робота ТРЦ;
- робота розважальних закладів та нічних клубів.
У місті працюватимуть аптеки, зоомагазини, лавки з насінням, магазини, які продають засоби зв’язку. Також люди зможуть звертатися до майстерні, які займаються ремонтом одягу, взуття та електроприладів.
Салони краси, спортзали та фітнес-центри працюватимуть за попереднім індивідуальним записом.
Школярі навчатимуться дистанційно. Транспорт працюватиме у посиленому карантинному режимі.
Влада Львову просить підприємців, за можливості, максимально перевести своїх співробітників на віддалену роботу.
Які регіони у червоній зоні
Станом на 24 березня 2021 року у восьми областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.
Які області потрапили до червоної зони карантину, читайте на сайті Факти ICTV.