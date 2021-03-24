Державна комісія ТЕБ і НС 23 березня віднесла Львівську область до червоної карантинної зони.

Зокрема, у червоній зоні опинився й обласний центр. Локдаун у Львові стартує з 25 березня.

Що заборонено:

робота непродовольчих ринків;

робота закладів харчування (вони працюватимуть на виніс);

робота ТРЦ;

робота розважальних закладів та нічних клубів.

У місті працюватимуть аптеки, зоомагазини, лавки з насінням, магазини, які продають засоби зв’язку. Також люди зможуть звертатися до майстерні, які займаються ремонтом одягу, взуття та електроприладів.

Салони краси, спортзали та фітнес-центри працюватимуть за попереднім індивідуальним записом.

Школярі навчатимуться дистанційно. Транспорт працюватиме у посиленому карантинному режимі.

Влада Львову просить підприємців, за можливості, максимально перевести своїх співробітників на віддалену роботу.

Які регіони у червоній зоні

Станом на 24 березня 2021 року у восьми областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Які області потрапили до червоної зони карантину, читайте на сайті Факти ICTV.