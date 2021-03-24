Мер Дніпра Борис Філатов публічно вакцинувався від коронавірусу

Міський голова Дніпра Борис Філатов публічно вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield/AstraZeneca та нагадав про важливість імунізації.

У своєму Facebook Філатов зазначив, що не буде розповідати про стан свого здоров’я та закликав звернути увагу на те, як проходить вакцинація населення в Україні.

Мер розповів, що за словами медичних працівників, у лікарні, де він робив щеплення, відсоток відмов від них досить великий з незрозумілих причин.

– Вакцинуватися необхідно. Я навіть не буду вступати з цього приводу в дискусію, особливо з “упоротими” антивакцинаторами, – категорично заявляє Філатов.





Мер Дніпра Філатов публічно вакцинувався від коронавірусу / 2 фотографии На думку мера Дніпра, держава має проводити більш ефективну інформаційну політику щодо вакцинації. Вакцинація в Україні Імунізація населення в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. З того моменту публічно вакцинувались президент Володимир Зеленський, очільник МОЗ Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші публічні особи. Детальніше про вакцинацію від Covid-19 читайте на сайті Фактів ICTV.

Джерело: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов