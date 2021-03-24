Мінветеранів помилково виклало дані людей, які записалися на вакцинацію

На сайті Міністерства у справах ветеранів вранці 24 березня у новині про реєстрацію учасників бойових дій на вакцинацію від коронавірусу помилково дали посилання на бази даних людей, які вже записалися.

Речник міністра у справах ветеранів Оксана Химич пояснила, що це сталося через технічну помилку.

За її словами, у новині замість лінків на форми запису на позачергову вакцинацію випадково опублікували лінки на таблиці з даними про людей, які подали заявки.

– Ми брали цю інформацію із сайтів ОДА. Ми зібрали ці дані. Це якийсь технічний збій. Можливо, у них якісь були відкриті, – розповіла Химич.

У відкритий доступ потрапили дані людей із Кіровоградської, Рівненської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської та Хмельницької областей.

Нині інформація щодо позачергової вакцинації від Covid-19 учасників бойових дій є лише на сторінці Мінветеранів у соцмережі, за посиланням на сайт інформація відсутня.