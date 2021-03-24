В Україні стрімко продовжує зростати смертність від коронавірусу. Водночас зафіксовано найвищу летальність від Covid-19 у чотирьох областях, зокрема на Львівщині.

Про це повідомила заступниця МОЗ Ірина Микичак під час брифінгу.

За її словами, при середній смертності в Україні 1,9%, вище 2% є летальність у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Львівській областях.

Водночас найбільше підтверджених летальних випадків зафіксовано у Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській та Київській областях.

— На стаціонарному лікуванні знаходяться 33 633 громадян і 7 600 людей з підозрою. Загалом зайняті 49% стаціонарних ліжок, виділених для лікування коронавірусної хвороби, — сказала вона.

Також Микичак додала, що лідерами за кількістю зроблених щеплень проти коронавірусу від початку вакцинальної кампанії є Дніпропетровська (9 179 осіб), Донецька (9 214) і Київська області (9 219). Найнижчий показник у Чернігівській області — 2 956 осіб.

Коронавірус в Україні

За добу в Україні захворіли на коронавірус 14 174 особи. Загалом зареєстровано 1 579 906 випадків захворювання.

Найбільше випадків зареєстровано у Києві (1,3 тис.), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

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