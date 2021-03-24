Коронавірус в Україні – прогноз вчених на квітень

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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

На початку квітня в Україні може бути до 20 тис. нових випадків Covid-19 – НАН

На початку квітня в Україні в середньому може бути до 20 тис. нових випадків коронавірусу.

коронавірус, карантин

Такий прогноз дали вчені з Національної академії наук України.

На їхню думку, середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 16 217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24-30 березня 2021 року та 19 759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня – 6 квітня 2021 року.

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Cтаном на 24 березня в Україні зафіксовано 1 579 906 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 14 174 особи, зокрема 434 медики та 750 дітей. Госпіталізація знадобилася 5 438 пацієнтам.

Найбільше випадків за добу зареєстровано у Києві (1,3 тис.), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на сайті Факти ICTV.

Джерело: НАН 

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