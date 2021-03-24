У Харкові директору коксового заводу повідомили про підозру через те, що підприємство своєю роботою значно забруднювало навколишнє середовище.

За інформацією Служби безпеки України, нині роботу коксохіму тимчасово припинено.

Згідно з даними, виробничий цикл заводу було організовано з грубими порушеннями екологічних норм, останні вісім місяців він здійснював понаднормативні викиди забруднюючих речовин у повітря без відповідного дозволу.

Водночас менеджмент підприємства вже притягували до адміністративної відповідальності за недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря. Але його керівництво продовжило порушувати норми.

Нині директору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) КК України. Слідчі дії тривають.

Ситуація з коксовим заводом у Харкові

Мешканці Харкова неодноразово скаржилися на погіршення стану здоров’я через забруднення повітря коксовим заводом.

Водночас міська комісія з техногенної та екологічної безпеки (КТЕБ) Харкова звернулася до держкомісії ТЕБ та НС з проханням заборонити діяльність підприємства.

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