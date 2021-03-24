Секретар РНБО Олексій Данілов пов’язує інформаційні вкидання про шкідливість вакцинації проти коронавірусу з дипломатичною війною.

За його словами, це пов’язано з тим, що країни просувають свої вакцини.

– Це треба просто пережити – ще два-три місяці не лише Україна, але й увесь світ перебуватиме у такій колотнечі, коли говоритимуть, що ця вакцина стовідсотково якісна, ця – на 80%, а ця – на 70%. Це війна всього фармацевтичного ринку, – зазначив Олексій Данілов.

Водночас, за його словами, варто докладати зусиль, щоб вакцинація в Україні відбулася стовідсотково.

Вакцинація проти коронавірусу

З 24 лютого в Україні триває імунізація населення проти коронавірусу.

Водночас постійно поширюється неперевірена інформація про шкідливість щеплення.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.