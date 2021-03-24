Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада та уряд не виключають можливості повної зупинки транспорту в столиці.

Таке рішення можуть ухвалити через недотримання громадянами обмежень на користування громадським транспортом, повідомив Кличко на брифінгу 24 березня.

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Мер також закликав користуватися транспортом тільки тих киян, яким потрібно добиратися на роботу.

– Давайте більш свідомо ставитися до реалій, в яких ми живемо вже більше року, розуміти всі ризики власної легковажності, – звернувся до українців Кличко.

Карантин в Києві

Наразі столиця входить до червоної зони карантину, через стрімке погіршення ситуації з Covid-19.

У зв’язку з цим Кабмін запровадив обов’язковий масковий режим у громадських місцях в червоній зоні карантину.

Відтепер громадянам, які перебувають у цих регіонах заборонено перебувати на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту

Фото: КМДА