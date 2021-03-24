Підприємці отримають виплати, якщо у Харкові посилять карантин – Терехов

В разі посилення карантину у Харкові підприємці із держбюджету та бюджету територіальної громади міста отримають компенсації. Про це заявив виконувач обов’язків міського голови Харкова Ігор Терехов.

Такі виплати отримають підприємці, діяльність яких буде обмежена, якщо Харків опиниться у червоній зоні карантину. Держава виплатить їм по 8 тис. грн, решту коштів – місто.

— Підприємці не повинні страждати. Ми візьмемо середню заробітну плату по області, віднімемо 8 тис. грн і компенсуємо різницю, – заявив Терехов.

За його словами, зараз важливо знизити зростання захворюваності. Для цього необхідно носити маски, користуватися дезінфекторами, дотримуватися соціальної дистанції, норми заповнюваності залів у культурних закладах та інші запобіжні заходи.

Терехов зазначив, що він проти закриття метрополітену у випадку потрапляння Харкова до червоної зони.

— Якщо Харків опиниться у червоній зоні – обмежувальні заходи будуть залежати від рівня захворюваності, але транспорт продовжить курсувати. Я категорично проти закриття метрополітену, в якій би зоні ми не були. При цьому ми повинні дотримуватися всіх епідеміологічних заходів в міському електротранспорті та маршрутних автобусах, де велике скупчення людей, – заявив в. о. міського голови.

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Також Терехов зауважив, що перехід Харкова до помаранчевої зону свідчить про те, що місто правильно виконує всі запропоновані заходи.

У середині березня у Харкові розпочалася реконструкція Окружної дороги, що триватиме два роки. Ігор Терехов розповів, що повністю закривати рух Окружною не будуть, але деякі незручності все ж будуть.

Джерело: RedPost