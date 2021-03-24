У Києві опорні лікарні для пацієнтів з коронавірусом максимально заповнені.

Заступник київського міського голови Володимир Бондаренко повідомив, що хворих з Covid-19 почали розміщувати у коридорах медзакладів.

– Опорні лікарні Києва завантажені на 100%, там ліжка вже стоять в коридорах, і ми цього не приховуємо. Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%, – заявив Бондаренко.

За даними КМДА, киян не планують вивозити в обласні лікарні, оскільки там ситуація така ж.

Окрім того заступник міського голови зазначив, що про додаткові домовленості з адміністрацією Київської області не йдеться. Наразі у Києві розпочали відкривати резерви, встановлювати додаткові ліжка.

Тепер у Києві очікують, що уряд дозволить перепрофілювати під Covid-19 відомчі лікарні. Це додасть близько 11 тис. ліжко-місць.

У КМДА повідомили, що у Києві підготували понад 800 ліжок для хворих на коронавірус. На сьогодні в медзакладах столиці – майже 6 тис. ліжок для лікування інфікованих на Covid-19.

Коронавірус в Україні

За даними НАН, найбільша кількість інфікованих з коронавірусом очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій областях та у Києві.

Зокрема, прогноз на період з 24 березня до 6 квітня демонструє, що поточна хвиля пандемії Covid-19 наростатиме й далі.

За даними вчених, повільнішим є зростання кількості нових хворих в інших країнах-сусідах (Молдові, Румунії та Угорщині), але у них тренд теж демонструє зростання.