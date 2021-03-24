Згідно з міжнародним дослідженням 2019 року, 70% жінок в усьому світі не ототожнюють себе з тими образами, які транслюють засоби масової інформації.

Саме тому 10 березня в Україні стартував проект #ПокажітьНас. Це частина глобальної кампанії, яка охоплює багато країн світу.

Кампанію ініціював бренд Dove спільно з організаціями Getty Images та Girlgaze для того, щоб підтримати різноманіття жіночих образів у медіа та рекламі.

Обличчям української кампанії стала реп-виконавиця alyona alyona. Вона закликала жінок прийняти своє тіло та любити його, замість того, щоб слідувати нав’язаним стандартам краси.

– Жінки прекрасні. В будь-якому віці, в будь-якому тілі, будь-якого зросту, з будь-яким кольором шкіри чи очей, з волоссям чи без, з формами чи без… Жінки сильні і вольові, відчувають серцем і роблять так багато добра. Жінки різні. Я хочу бачити різних жінок скрізь. На вулицях, на обкладинках різних видань, на телебаченні, в соцмережах, в рекламі, на різних посадах. Я хочу, щоб вони проявляли себе і не боялися бути собою в своєму тілі. Адже любов до себе жінка транслює через свою діяльність для всіх довкола, для всього світу. А світ, у свою чергу, потребує краси. Справжньої, – зізналась alyona alyona.

Реп-виконавиця розповіла, що дійсно бажає бачити реальну красу тіла, сприймати людей такими, якими вони є.

– Я хочу бачити справжню красу. Разом з брендом Dove ми закликаємо всі медіа показувати тіла людей такими, якими вони є. Хочу, щоб нас бачили. Покажіть нас. Я щаслива, що разом з Dove, Getty Images та Girlgaze ми змінюємо уявлення про жіночу красу. Ми переконані, що проект #ПокажітьНас допоможе українкам та жінкам в усьому світі звільнитися від стереотипів та прийняти себе такими, якими є, — відзначила alyona alyona.

#ПокажітьНас (#ShowUs) — це колекція фотознімків жінок, створена жінками, щоб зруйнувати стереотипне уявлення про красу та показати їх такими, якими вони є в житті, а не такими, якими їх хоче бачити хтось інший.

До фото бібліотеки #ПокажітьНас (#ShowUs) на базі найбільшого у світі банку зображень Getty Images увійшли понад 10 тис фотографій жінок з 39 країн світу.

Знімки були без цифрової обробки, щоб показати реальних жінок, різноманіття зовнішності та їхню унікальну красу.

Усі знімки були зроблені фотографами з організації Girlgaze, міжнародного об’єднання жінок-фотографів, мета якого — покласти край стереотипному визначенню краси, встановивши новий стандарт автентичного, різноманітного та всеохопного представництва жінок у всьому світі.

Віце-президент глобального офісу Dove Софі Галвані (Sophie Galvani) розповіла про важливість розкриття потенціалу жінок.

– Dove усвідомлює, як нереалістичні образи можуть вплинути на впевненість жінки у собі та своїй зовнішності, а також на можливості розкрити свій потенціал. Вже понад 60 років ми віримо у вивільнення жінок від обмеженого уявлення про те, як вони повинні виглядати, та демонструємо все різноманіття жіночої вроди у нашій рекламі, — розповіла Галвані.

Також Софі розповіла про проект #ПокажітНас.

– Так виник проект #ПокажітьНас — база фотознімків жінок, створена жінками. Ми пропонуємо засобам масової інформації долучитися до нас та почати використовувати ці знімки, – зазначила Софі.

Чому зараз?

Більшість жінок не відчувають себе достатньо представленими в засобах масової інформації та рекламі, відповідно, перехід до більш широкого визначення краси стає все більш актуальним.

На Getty Images популярність пошукового запиту реальні люди за останній рік зросла на 192%, різноманітні жінки — на 168%, а сильні жінки — на 187%.

Це свідчить про потребу у більш реалістичному зображенні жінок та їхньої краси. Також на 202% зросла потреба у стокових зображеннях, що демонструють жінок у більш прогресивних ролях.

Засновниця та генеральний директор Girlgaze Аманда де Каденет (Amanda De Cadenet) розповіла про жіночу красу в об’єктиві.

– Об’єднання Girlgaze зародилося через необхідність створити більш реалістичне візуальне уявлення про жінок в усьому світі. Проект #ПокажітьНас — це ініціатива, яка змінює правила гри, бо ми переконані: різноманіття перед об’єктивом та по той бік нього – прямо пропорційне. Об’єднавшись у глобальну спільноту фотографів, що ідентифікують себе як жінок, ми створили зображення, які правдиво відображають жіночу красу, — розповіла Аманда де Каденет.

Попри те, що індустрія засобів масової інформації вже виконала велику роботу, щоб відійти від нереалістичних та штучно створених жіночих образів, жінки по всьому світу стверджують, що ця робота ще далека від завершення.

Адже образи на сторінках глянцевих видань, в рекламі, кіно, серіалах та соціальних мережах транслюють ідеалістичні стандарти краси і одночасно обмежують наше уявлення про те, як повинна виглядати жінка і чого вона може досягти.

Історично саме засоби масової інформації та рекламна індустрія внесли найбільший вклад у формування стереотипів про те, як має виглядати жінка.

Тому Dove спільно з організаціями Getty Images та Girlgaze виступає за те, щоб фотографії реальних жінок, створені в рамках проекту #ПокажітьНас, використовувалися в медіа та рекламі.

– Getty Images — пристрасні борці за реалістичність зображень. Ми пишаємося, що завдяки партнерству з Dove та Girlgaze ведемо візуальну індустрію до зміни уявлень про жіночу красу. Ми переконані, що проект #ПокажітьНас зламає стереотипи в безпрецедентних масштабах, і ми запрошуємо всіх приєднатися до цього руху, — відзначила Ребекка Свіфт (Rebecca Swift), креативна директорка Getty Images.

Кожне завантажене зображення з колекції #ПокажітьНас підтримає жінок-фотографів та допоможе поповнити колекцію фотографій, щоб засоби масової інформації та рекламна індустрія могли відображати красу ще більшої кількості жінок по всьому світу.

Dove покаже жінкам усього світу, наскільки різноманітною є краса, щоб у відповідь вони могли реалізувати всі свої можливості.

Про Dove

Dove – бренд, що належить компанії Unilever, заснований у 1957 році в США. Саме жінки завжди були натхненням Dove, і від початку бренд прагнув не лише дбати про них, але й показувати реальних жінок у своїй рекламі. Dove вірить, що краса доступна всім і вона має бути джерелом впевненості в собі, а не занепокоєння. Місія Dove — надихати жінок зі всього світу любити себе, бути в гармонії зі своїм тілом та реалізовувати себе і свій потенціал у будь-яких сферах.

Про Getty Images

Getty Images — найбільший та одне із найбільш надійних та поважних джерел візуального контенту в світі, із понад 300 млн ресурсів, включно з фотографіями, відео та музикою, які доступні на сайтах www.gettyimages.com і www.istock.com. Веб-сайт Getty Images обслуговує клієнтів майже по всьому світу і є першим джерелом візуального контенту від найкращих фотографів і відеооператорів світу.

Про Girlgaze

Girlgaze, колись виникнувши як хештег в Instagram, що підкреслює жіночу перспективу, сьогодні є міжнародним об’єднанням понад 200 тис представниць творчих професій, мета якого — покласти край стереотипному визначенню краси, встановивши новий стандарт автентичного, різноманітного та всеохопного представництва жінок у всьому світі.

Об’єднання було засноване в 2016 році Амандою де Каденет (Amanda De Cadenet), підприємницею, журналісткою, письменницею, фотографом та активістом, і за відносно невеликий період свого існування вже працювало з Levi’s, Nike, Google, Warby Parker та іншими світовими брендами, створивши оригінальні відео- та фото-кампанії із залученням авторів з глобальної мережі Girlgaze.